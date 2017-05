Con 2,2 milioni di euro in quattro giornivince il weekend in attesa del Primo Maggio. Il dato, confrontato con il primo weekend di Guardiani della Galassia, è inferiore: il primo film infatti raccolse 2.3 milioni di euro. Vanno però sottolineate alcune differenze sostanziali. Il primo film uscì a ottobre, con mesi di ritardo rispetto alla versione americana e chiuse la sua corsa con un risultato non proprio stellare (5.6 milioni totali). Questo secondo episodio ha debuttato con il botto il 25 aprile, e avrà dalla sua anche la festività odierna: l’incasso a fine corsa, insomma, sarà decisamente superiore a quello del primo episodio, anche se il rallentamento di questi giorni si è fatto notare. In sei giorni il film ha raccolto 3.7 milioni complessivi.

Al secondo posto nel weekend troviamo Famiglia all’Improvviso, che raccoglie altri 1.2 milioni di euro e si conferma un’ottima controprogrammazione, salendo a 3.8 milioni di euro e diventando uno dei migliori risultati degli ultimi anni per una commedia francese.

Al terzo posto troviamo Baby Boss, con 909mila euro e un totale di 4.5 milioni di euro, mentre al quarto posto Fast & Furious 8 incassa 880mila euro e sale a 13.5 milioni complessivi.

Apre al quinto posto The Circle, che raccoglie 800mila euro, mentre al sesto posto La Tenerezza incassa 615mila euro e sale a un milione complessivo, con la seconda miglior media della top-ten e un risultato soddisfacente per il periodo.

Seguono Moglie e Marito (161mila euro, 1.9 milioni complessivi), Lasciati Andare (151mila euro, 1.5 milioni complessivi) e Boston – Caccia all’Uomo (109mila euro, 541mila euro complessivi), mentre chiude la top-ten The Bye Bye Man, con 107mila euro e 536mila euro complessivi.

Le altre nuove uscite: L’Amore Criminale all’undicesimo posto incassa 86mila euro in quattro giorni, Le Donne e il Desiderio al quattordicesimo posto raccoglie 48mila euro.