Oggi 4 maggio è lo(“May the Fourth”), e per tutti gli appassionati diitaliani è anche un giorno molto speciale: sono iniziate infatti le riprese disul nostro territorio, a Misurina, nel Bellunese.

L’italiana Lotus Production si occupa della produzione: in queste settimane ha allestito i set, gestito i casting e organizzato la logistica. Circa 200 le persone alloggiate a Misurina nei vari Grand Hotel, Lavaredo e Sorapiss: si tratta di membri della troupe e della produzione. Il Corriere delle Alpi comunica che i membri del cast, invece, arriveranno sul set oggi e saranno probabilmente alloggiati a Cortina.

L’area di monte Piana, completamente off-limits, è ricoperta di neve (che ha anche limitato gli accessi stradali) ma a quanto pare la produzione non ha subito conseguenze negative e, anzi, ha accolto positivamente la cosa. Il quartier generale è stato allestito tra il Grand Hotel Misurina e l’area della Loita, riempita di conteiner e camion.

Speriamo di potervi dare qualche aggiornamento nei prossimi giorni, ma come potete immaginare tutto è avvolto dalla più totale segretezza.

We were in Misurina earlier today and the Star Wars crew was filming there 😱 pic.twitter.com/rOjPznFrwP

— Dana Serrano (@danaserr) May 3, 2017