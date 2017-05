Nonostante due grandi nuove uscite, èa mantenersi in testa alla classifica nordamericana. Il film dei Marvel Studios vince il weekend della Festa della Mamma e incassa altri 63 milioni di dollari (117 in tutto il mondo), per un totale di 246.2 milioni di dollari in due settimane (630.6 in tutto il mondo). Il film sembra destinato a superare gli incassi del primo episodio, che raccolse globalmente 773.3 milioni di dollari.

Apre al secondo posto la commedia Snatched, con Amy Schumer e Goldie Hawn. La pellicola, costata 42 milioni di dollari, raccoglie 17.5 milioni di dollari ottenendo una media di 5mila dollari per sala: ci si aspettava qualcosa di più dalla commedia, che tuttavia potrebbe tenere bene.

King Arthur: Il Potere della Spada incassa invece addirittura meno di quanto previsto alla vigilia dell’uscita: il film di Guy Ritchie raccoglie infatti solo 14.7 milioni di dollari (43 in tutto il mondo), una cifra risibile se si pensa ai 175 milioni di dollari di budget, e uno dei peggiori esordi di sempre per un film così costoso. Cosa è andato storto? Il mese di maggio, spesso saturo di grandi blockbuster, registra sempre almeno un grosso flop. Nel caso di King Arthur, molte cose sono andate storte in vista dell’uscita: numerosi e consistenti rinvii, un argomento evidentemente poco interessante, un protagonista non abbastanza conosciuto ed evidentemente una campagna marketing incapace di destare interesse negli spettatori.

Scende al quarto posto Fast & Furious 8, con 5.3 milioni di dollari e 215 milioni complessivi negli USA, che diventano 1.19 miliardi di dollari in tutto il mondo. Si tratta del più alto incasso mai realizzato nella storia del cinema da un film diretto da un afroamericano (F. Gary Gray).

Chiude la top-five Baby Boss, con 4.6 milioni di dollari e ben 294.1 milioni di dollari, che diventano 456.5 milioni in tutto il mondo. Era parecchio tempo che un film DreamWorks Animation non incassava così tanto.

Sesta posizione per La Bella e la Bestia, che incassa 3.8 milioni di dollari e sale a 493 milioni complessivi (1.2 miliardi nel mondo), seguito da How to be a Latin Lover, con 3.7 milioni di dollari e 26.1 milioni complessivi. Segue Lowriders, che apre con 2.4 milioni di dollari e la seconda media della top-ten (8.100 dollari per sala), mentre chiudono The Circle (nono con 1.7 milioni e 18 complessivi) e Baahubali 2 con 1.5 milioni e quasi 19 milioni complessivi.

Da notare la performance internazionale di Alien: Covenant, che negli USA arriverà giovedì. Il film ha raccolto ben 42 milioni di dollari in 34 paesi internazionali, piazzandosi primo in 19 mercati come Francia, UK, Corea del Sud, Spagna..