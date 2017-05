I lettori di BadTaste.it sanno che tendiamo a gestire i rumour con le molle, cercando di verificare le fonti e di evitare per quanto possibile di diffondere voci infondate sui film, soprattutto quando si tratta di riprese aggiuntive.

La notizia che segue è stata riportata dal sito Splash Report, che l’anno scorso fu il primo a diffondere la notizia dell’enorme quantità di riprese aggiuntive che stava subendo Rogue One: a Star Wars Story. Si tratta quindi di una fonte che si è dimostrata affidabile.

Il sito ha pubblicato un articolo secondo cui Justice League non avrebbe ancora un final cut, le riprese aggiuntive sarebbero ancora in corso e ulteriori riprese sarebbero previste nelle prossime settimane:

Sono in arrivo ulteriori riprese aggiuntive. Ce ne sono già state, ma ne arriveranno altre. […] Parlando nell’anonimato, le nostre fonti sostengono che nei 17 mesi tra l’inizio delle riprese e l’uscita del film nelle sale a novembre, la pellicola sarà stata rifatta “essenzialmente due volte”.

Non si tratta quindi di una tradizionale sessione di riprese aggiuntive, una fase nella quale passano ormai quasi tutti i grandi blockbuster, e cioè qualche giorno di riapertura della produzione nel bel mezzo della post-produzione (di solito quando è pronto un primo montaggio del film) per girare inquadrature o vere e proprie scene aggiuntive, o rigirarne altre. Si parla infatti di intere settimane di riprese aggiuntive, una situazione paragonabile a quella di Rogue One, la cui trama è cambiata sensibilmente durante le riprese aggiuntive dell’anno scorso.

La notizia non ci sorprende: le riprese del blockbuster di Zack Snyder sono iniziate poco dopo l’uscita di Batman v Superman. All’epoca si parlava ancora di girare due film senza soluzione di continuità (Parte 1 e Parte 2). Ma le critiche negative e la reazione di diversi fan a Batman v Superman hanno avuto un impatto non indifferente sulla produzione: si è parlato di una riorganizzazione del franchise e del modo in cui verrà prodotto, con la creazione della DC Films e il coinvolgimento di Geoff Johns e Jon Berg come direttori creativi e produttori, e nel frattempo è stato confermato che Justice League sarebbe stato un film solo. Nei mesi successivi Suicide Squad ha avuto un grande successo (nonostante le critiche negative e una enorme sessione di riprese aggiuntive) convincendo la Warner Bros. a prevedere sequel e spin-off; intanto è stato annunciato il film su Batgirl diretto da Joss Whedon, mentre il film su Flash è rimasto per l’ennesima volta senza regista. L’uscita del film di Aquaman è stata invece rinviata di sei mesi.

Tutto questo è successo mentre le riprese e la prima fase della post-produzione di Justice League erano in corso, e l’idea è che la pellicola abbia cambiato forma diverse volte. I piani della Warner per questo film sono probabilmente cambiati sia dopo l’uscita di Batman v Superman che dopo quella di Suicide Squad. L’impegno per le riprese aggiuntive potrebbe quindi essere alla base del rinvio di Aquaman (per via del coinvolgimento di Jason Momoa), e c’è chi pensa che possa aver avuto anche un impatto nella decisione di Ben Affleck di abbandonare la regia del suo Batman. Dopo che Batman v Superman è stato accolto in maniera molto meno entusiasta di quello che speravano i dirigenti della Warner e della DC, Justice League è diventato importantissimo per creare le fondamenta definitive di un Universo Cinematografico DC il cui sviluppo è chiaramente molto più fluido (e, soprattutto agli occhi dei fan, più confuso) rispetto a un progetto come quello dei Marvel Studios.

Il fatto che vi siano molte riprese aggiuntive e che Justice League sia stato addirittura per buona parte “rigirato” non significa per forza qualcosa di negativo. Rogue One è la dimostrazione lampante che non importa cosa succede dietro le quinte, se il risultato è buono. E la Warner Bros. ha chiaramente intenzione di realizzare qualcosa che i fan giudichino “molto buono”, e per fare ciò non sembra voler badare a spese. Se il risultato sarà tale, lo scopriremo a novembre.