Logan – The Wolverine, ecco il provino di Dafne Keen con Hugh Jackman

In occasione dell’arrivo in home video di, è online un estratto dai contenuti speciali del film di James Mangold in cui possiamo ammirare il provino di Dafne Keen per interpretare X-23.

Ecco il video:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nel cast del film Hugh Jackman (Logan), Patrick Stewart (Xavier), Boyd Holbrook (il villain), Stephen Merchant, Richard E. Grant (uno scienziato pazzo), Elise Neal, Elizabeth Rodriguez ed Eriq La Salle.

20th Century Fox presenta il terzo spin-off su Wolverine, il famoso mutante degli X-Men. Logan è basato su “Vecchio Logan”, la storia a fumetti, ambientata nel futuro, di Mark Millar e Steve McNiven.