Star Wars: Gli Ultimi Jedi, il merchandising conferma la presenza del nuovo Caccia TIE di Kylo Ren

Rumour, set leak e rivelazioni dal merchandising dilasciano pochi dubbi: Kylo Ren, nel film di, avrà il proprio personale Caccia TIE. È in arrivo, difatti, anche una versione deluxe POP! Vinyl del personaggio abbinato al veicolo.

Nelle scorse settimane, vi abbiamo segnalato alcune immagini pubblicate da MakingStarWars che dovrebbero dare un’idea del design del veicolo (qui il link).

Anche alcune liste presenti sul sito della Hot Weels indicano che tra i prodotti de Gli Ultimi Jedi sarà presente un nuovo Caccia TIE anche se, in precedenza, questo non è stato abbinato al personaggio interpretato da Adam Driver. Resta da vedere come e in quali circostanze Kylo Ren ricorrerà al nuovo veicolo, che non è indicato come un “command shuttle” ma come un vero e proprio TIE Fighter speciale.

Cosa ne pensate?

Ditelo nei commenti o su Facebook!

CORRELATI:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda. Scritto e diretto da Rian Johnson, il film è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, uscirà il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia. Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie.

Fonte: CB