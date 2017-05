Dopo un ottimo esordio mercoledì, continua la performance soddisfacente di. Giovedì il blockbuster ha raccolto 592mila euro, sempre un po’ sotto ai risultati del quarto episodio della saga (che aveva comunque il sovrapprezzo del 3D). Complessivamente il film sale a 1.4 milioni in due giorni, con la miglior media della classifica.

Seconda posizione per Fortunata, che con 56mila euro sale a 735mila euro complessivi. Al terzo posto Scappa – Get Out, con 32mila euro e un’ottima tenuta, per un totale di 684mila euro.

Al quarto posto apre 47 metri, con 31mila euro, mentre al quinto posto troviamo Alien: Covenant, con 30mila euro e un totale di 2.2 milioni di euro.

Bisogna scendere fuori dalla top-ten per trovare le altre nuove uscite. Cuori Puri sale all’undicesimo posto con 5.300 euro (è in una quarantina di sale), per un totale di 8.500 euro in due giorni, mentre al tredicesimo posto Ritratto di Famiglia con Tempesta apre con 4.800 euro. Praticamente non perfenuto 2Night, che raccoglie meno di 900 euro.