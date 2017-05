Con 24 milioni di dollari (che includono 5.5 milioni di dollari raccolti alle anteprime di giovedì, quasi un milione più di quanto incassato alle anteprime del film precedente),domina la classifica nordamericana di venerdì.

Il quarto film della saga aprì nel 2011 con un weekend da 90.1 milioni di dollari: l’impressione è che questo quinto episodio possa raggiungere i 75/80 milioni di dollari nei quattro giorni (lunedì è il Memorial Day), l’incasso più basso della saga (dopo il primo film) anche se per nulla insoddisfacente. Costato 200 milioni di dollari, La Vendetta di Salazar dovrebbe raggiungere i 275 milioni nel mondo entro domenica sera, granze a una solida performance internazionale (in Giappone ha raccolto 34.5 milioni in due giorni, mentre in Cina si stima un giorno d’esordio da 20 milioni).

Meno convincente, invece, l’esordio di Baywatch, che dopo i 4.5 milioni di dollari incassati giovedì (che includono 1.2 milioni di anteprime di mercoledì), ieri ha raccolto 7 milioni di dollari. In cinque giorni la pellicola dovrebbe incassare poco meno di 30 milioni di dollari, decisamente sotto le aspettative tanto che potrebbe addirittura scendere al terzo posto sotto Guardiani della Galassia Vol. 2. Le proiezioni iniziali parlavano di 35/40 milioni di dollari nei cinque giorni: evidentemente l’accoglienza negativa della critica e il sovraffollamento di titoli nelle sale colpirà negativamente la commedia VM (che è costata 70 milioni di dollari).

Vi terremo aggiornati durante il weekend!

Fonte: THR