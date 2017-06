Festa della Repubblica in calo al box-office italiano rispetto all’anno scorso, con 1.76 milioni di euro di incassi totali contro i 3.2 del 2016. Bisogna tornare al 2015 per trovare un risultato inferiore: 1.4 milioni di euro. Complice il bel tempo e il ponte, gli italiani non si sono riversati in massa nelle sale.

Al primo posto rimane Pirati dei Caraibi – la Vendetta di Salazar, che incassa 770mila euro e sale a 7.4 milioni di euro. Seconda posizione per Wonder Woman, che incrementa gli incassi dopo l’esordio e raccoglie 340mila euro, portandosi a 557mila euro in due giorni. Al terzo posto Baywatch incassa 206mila euro, per un totale di 358mila euro. Dei due, comunque, Baywatch è il film con la media migliore.

Segue, al quarto posto, Fortunata: il film di Castellitto incassa 110mila euro, un ottimo risultato che porta la pellicola a un totale di 1.4 milioni di euro. Chiude la top-five 47 metri, con 35mila euro e 352mila euro complessivi. Al sesto posto sale Quello che So di Lei, che incassa 33mila euro e arriva a 43mila euro in due giorni. Sale anche Nocedicocco, che si piazza all’ottavo posto e raccoglie 30mila euro. Al nono posto The Beatles – Sgt. Pepper and Beyond incassa 28mila euro, concludendo i quattro giorni dell’evento con 154mila euro complessivi.

Fonte: Cinetel