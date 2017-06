Con 100 milioni di dollari stimati,vince il weekend e batte il record storico per il maggiore incasso d’esordio per un film diretto da una donna (precedentemente detenuto da, diretto da Sam Taylor-Johnson).

Dopo mesi di previsioni, sempre più al rialzo, nei giorni precedenti all’uscita del film di Patty Jenkins alcuni analisti erano arrivati a ipotizzare che potesse addirittura spingersi fino ai 110 milioni di dollari nel weekend, anche se la cifra più accreditata era 95/100 milioni, e così è andata.

Si tratta del sedicesimo maggiore incasso d’esordio per un cinecomic, e il sesto migliore incasso d’esordio di sempre nel mese di giugno. Grazie alle recensioni positive e al punteggio “A” nel CinemaScore, la pellicola dovrebbe avere un ottimo passaparola: è quindi possibile che arrivi a 300 milioni a fine corsa negli USA.

Ottimo esordio anche fuori dagli USA: il film ha raccolto 122.5 milioni di dollari in 55 paesi, per un totale di 222 milioni di dollari in tutto il mondo. Tra i mercati più ricchi figurano Cina (38 milioni in due giorni), Corea del Sud (8.5 milioni) Messico (8.4 milioni), Brasile (8.3 milioni) e UK (7.5 milioni). In Germania, Francia, Spagna e Giappone uscirà nelle prossime settimane.

Al secondo posto negli USA debutta un film d’animazione della DreamWorks, Captain Underpants: in tre giorni raccoglie 23.5 milioni di dollari, un ottimo risultato se si pensa che il budget è molto basso (si tratta del primo film della DreamWorks completamente prodotto in Canada).

Scivola al terzo posto Pirati dei Caraibi: la Vendetta di Salazar, che affonda del 65% rispetto al weekend d’apertura e raccoglie 21.6 milioni di dollari salendo a 114.6 milioni complessivi. In tutto il mondo le cose vanno meglio: con altri 73.8 milioni di dollari, la pellicola ha raggiunto il mezzo miliardo in 12 giorni.

Quarto posto per Guardiani della Galassia Vol. 2, che incassa 9.7 milioni di dollari e sale a 355 milioni negli USA (816 milioni nel mondo).

Chiude la top five Baywatch, con 8.5 milioni di dollari e un totale di 41.7 milioni di dollari.

Al sesto posto Alien: Covenant incassa 4 milioni di dollari e sale a soli 67 milioni complessivi (173 nel mondo, ne è costati 97), mentre al settimo posto Everything, Everything incassa 3.3 milioni di dollari e sale a 28.3 complessivi. Ottava posizione per Snatched, con 1.3 milioni di dollari e 43.8 milioni complessivi. Nona posizione per Diary of a Wimpy Kid: the Long Haul, con 1.2 milioni di dollari e 17.8 milioni complessivi, mentre chiude la classifica King Arthur: il Potere della Spada, con 1.1 milioni e 37.1 milioni complessivi (129 milioni nel mondo).