Con Infinity War la mia posizione è grossomodo la stessa di Guardians of the Galaxy – Mission: Breakout. L’avere a che fare con i personaggi, cambiare quello che deve essere cambiato, dire quello che va bene e controllare che tutto proceda secondo i piani […] Ne parliamo di continuo [sulla possibilità di supervisionare l’intera sezione “cosmica” dell’UCM, ndr.] È già parte di quello che faccio per lo studio ed è l’argomento delle mie conversazioni quotidiane con Kevin Feige. Quando parliamo del terzo Guardiani della Galassia parliamo di una storia che offrirà la base di partenza per altre vicende. fa parte del DNA stesso di una Trilogia che in questo caso, oltre a chiudere un arco narrativo, darà inizio a un altro elemento dell’universo cosmico della Marvel. Fa parte dei miei compiti ora come ora.