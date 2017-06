[Lo script] è buono, io sono sempre stato un fan del fumetto. In questo caso ci sarà un tono più dark e, anche in relazione al clima che abbiamo ora, credo sia decisamente più oscuro. E questo ragazzo che lo dirigerà, Neil Marshall, è davvero in gamba e gli darà un’estetica grandiosa.

(Stranger Things) ha avuto modo di parlare del progetto del nuovo adattamento per il grande schermo di, già portato al cinema daconnei panni del protagonista. Annunciato di recente, Hellboy: Rise of the Blood Queen sarà un reboot realizzato con un approccio nuovo. Come spiegato da Harbour:

Circa l’inizio dei lavori sul set, Harbour ha dichiarato:

Iniziamo a settembre, o almeno ci speriamo.

Sulle possibilità che il film possa piacere al pubblico, l’attore ha spiegato:

I film di supereroi possono essere molto divertenti, e certamente io voglio che lo siano. Ma questo vorrei che fosse molto concentrato sul suo protagonista e sul suo struggimento interiore. Credo sarebbe interessante. Poi non saprei, l’unica cosa che spero e che ne venga fuori un bel film. Vedremo. I giudici sarete voi!

Al momento il progetto si intitola Hellboy: Rise of the Blood Queen, ed è stato scritto da Andrew Cosby, Christopher Golden e Mike Mignola stesso (trovate maggiori dettagli in questo articolo).

