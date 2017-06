Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Michelle Monaghan si è unita ufficialmente al cast di, le cui riprese sono in corso.

La notizia è stata confermata sui social sia dalla stessa attrice che dal regista Christopher McQuarrie. Non si tratta quindi di uno spoiler, in quanto evidentemente la produzione ha deciso di rivelare in anticipo che nel film rivedremo Julia Meade, una dottoressa che nel terzo episodio si sposa con l’agente segreto Ethan Hunt. La donna compariva anche alla fine di Mission: Impossible – Protocollo Fantasma.

Le riprese sono iniziate l’8 aprile a Parigi e proseguono tuttora.

Mission accepted. So thrilled to be reuniting w/ @TomCruise for #MI6! Can’t wait to show you guys more of Julia’s story 💥 #missionimpossible pic.twitter.com/YQjfIS8qob

— Michelle Monaghan (@realmonaghan) June 13, 2017