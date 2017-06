Wonder Woman: Patty Jenkins sulle proiezioni riservate a un pubblico femminile

Su questo devo dire che ho sentimenti contrastanti, anche perché credo fermamente nel non escludere nessuno da niente. […] Wonder Woman ha una fan base molto appassionata, all’interno della quale ci sono sia io che moltissimi uomini per i quali non ha importanza il genere. Quindi non vorrei mai che venissero lasciati fuori.

Di recente, alcune proiezioni diriservate esclusivamente a un pubblico femminile hanno sollevato alcune polemiche (ne abbiamo parlato qui ). Sulla questione è intervenutache, pur fornendo una risposta molto diplomatica, ha dichiarato di non essere entusiasta all’idea che un film venga proiettato per un pubblico di sole donne, escludendo a priori ogni spettatore di sesso maschile. Come dichiarato dalla regista:

Al momento il film di Jenkins con Gal Gadot ha superato i 200 milioni di dollari in patria.

