Batman v Superman: Zack Snyder conferma un dettaglio che richiama l’Uomo d’Acciaio

In una sequenza disi vedono molte persone apporre le mani su Clark, ed è possibile notare che molte di loro sono vestite e truccate come scheletri. Secondo un fan del film, che ha avanzato l’ipotesi su Instagram, il tutto avrebbe un significato simbolico e richiamerebbe il peso che Clark porta dentro di sé per via di coloro che, durante le vicende narrate ne, sono morti durante lo scontro con Zod.

Una conferma arriva proprio da Zack Snyder: quando l’utente si è chiesto se la sua teoria fosse in linea con le intenzioni del regista o se fosse frutto di una sua interpretazione, Snyder si è letteralmente “materializzato” nella conversazione scrivendo “No no, è corretto”. Qui di seguito il commento di Snyder:

Snyder, come saprete, ha terminato le riprese principali di Justice League. Il film è ora nelle mani di Joss Whedon, che sta lavorando a nuove sequenze e che seguirà la delicata fase di post-produzione.

