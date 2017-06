Non si prospetta un weekend particolarmente entusiasmante al box-office italiano, soprattutto a causa del sole e del caldo. Lo dimostrano anche i dati di ieri, in netto calo.

Al primo posto rimane La Mummia, con 128mila euro e un totale di 2.3 milioni di euro: bisognerà aspettare Transfomers per vedere una variazione in vetta alla classifica. Seconda posizione per Pirati dei Caraibi – la Vendetta di Salazar, con 84mila euro e 10.7 milioni complessivi. Terza posizione per Nerve, che aprecon 71mila euro e una buona media (la migliore) di oltre 300 euro per sala. Al quarto posto tiene biene Wonder Woman, con 63mila euro e un totale di 2.4 milioni di euro. Chiude la top-five Baywatch, con 36mila euro e 1.5 milioni complessivi.

Al decimo posto troviamo Lady Macbeth, con cinquemila euro.