Continua la corsa dial box-office italiano, se di corsa si può parlare visto che anche venrdì gli incassi sono calati rispetto a un anno fa. Con 141mila euro, il film con Tom Cruise sale a quasi 2.5 milioni di euro, traguardo che supererà oggi.

Al secondo posto rimane Pirati dei Caraibi – la Vendetta di Salazar, con 93mila euro e un totale di 10.8 milioni complessivi (oggi dovrebbe arrivare a 11). Risale in terza posizione Wonder Woman, che registra un calo contenuto e incassa 68mila euro, per un totale di 2.5 milioni di euro. Scende al quarto posto Nerve, con 67mila euro e la miglior media per sala, per un totale di 140mila euro. Chiude la top-five Baywatch con 41mila euro e un totale di 1.6 milioni di euro.

Le nuove uscite: al sesto posto Una Doppia Verità incassa 28mila euro e sale a quasi 50mila euro, al settimo Aspettando il Re raccoglie 17mila euro e sale a 30mila euro complessivi, mentre all’ottavo posto Lady Macbeth incassa 7.800 euro e sale a 15mila euro complessivi.