Spider-Man: Homecoming, prima reazione su Twitter e un assaggio della colonna sonora

You know, "Homecoming" really was the perfect title for this film. But you know what title *I* would give it? The AMAZING Spider-Man! — DanielR (@DanielRPK) June 17, 2017

Con l’avvicinarsi dell’uscita diil film inizia a essere presentato in varie anteprime, e così ecco arrivare una primissima reazione su Twitter. Si tratta di una reazione decisamente positiva, anche se sottolinea un aspetto negativo, ovvero il villain interpretato da Michael Keaton, Avvoltoio:

Finally, the perfect Spider-Man film I've been waiting for my whole life. — DanielR (@DanielRPK) June 17, 2017

Best Spider-Man since Spider-Man 2. This movie is so much fun. Great cast. Great action. Villain was… meh. But other than that, great. — DanielR (@DanielRPK) June 17, 2017

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.

Nel cast Tom Holland, Marisa Tomei (Zia May), Zendaya, Laura Harrier, Tony Revolori, Michael Barbieri, Kenneth Choi, Donald Glover, Angourie Rice, Michael Keaton. La pellicola non racconterà le origini del personaggio, ma si concentrerà sugli anni del liceo di un Peter Parker già in azione. Il film è co-prodotto da Kevin Feige assieme al suo team di esperti della Marvel, e da Amy Pascal, che ha supervisionato il lancio del franchise per la Sony 13 anni fa. Insieme, collaborano a una nuova direzione creativa per il lancia ragnatele. Sony Pictures continuerà a finanziare e distribuire i film della saga, e sarà ancora proprietaria dei diritti di sfruttamento del personaggio, mantenendo il controllo creativo finale.