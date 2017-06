EXCL – Spider-Man: Homecoming, Tom Holland e Jon Watts nelle nostre foto dal photocall

Poco fa vi abbiamo mostrato un resoconto della conferenza stampa tenutasi oggi a Roma e dedicata a Spider-Man: Homecoming.

Adesso vi proponiamo le nostre foto dal photocall a cui hanno partecipato la star del film Tom Holland e il regista Jon Watts.

Potete ammirarle tutte cliccando qui o sulla foto in calce.

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.