Spider-Man: Homecoming, Tom Holland e Jon Watts parlano del film a Roma

Durante la presentazione alla stampa di, tenutasi oggi a Roma, il registae il protagonistahanno svelato un po’ di dietro le quinte e dato un po’ di informazioni in più sul film.

I due prima di tutto hanno raccontato come e perché sono state girate le prime scene del film, in cui c’è un montaggio di video fatti da Peter Parker con il cellulare durante gli eventi di Captain America: Civil War.

Jon: È la prospettiva di Peter, girata nella maniera in cui tutti facciamo video: senza un direttore della fotografia, quindi sì le ho fatte fare direttamente a Tom.

Tom: Era divertentissimo fare io il regista di un momento di un film così grande. Mi filmavo con una videocamerina in una stanza e poi Jon e il resto del team entravano per guardare come era venuto il video, mi dava indicazioni su come rifarla meglio, uscivano e la rifacevo.

Jon Watts ha spiegato cosa secondo lui renda Spider-Man diverso dagli altri personaggi Marvel che abbiamo visto al cinema:

Non solo è il punto d‘ingresso perfetto, perché è un tipo normale, ma è anche diverso dagli altri perchè non ha chiesto i suoi poteri, li ha ricevuti in un incidente e cerca di fare del suo meglio. Infine è uno dei pochi ad avere un’identità segreta, un dettaglio molto divertente con cui giocare.

E poi ha spiegato che tipo di New York si vedrà nel film:

È una città che abbiamo visto molte volte, più che altro Manhattan. Invece il nostro Peter Parker è del Queens, una zona che si filma poco. Dunque non mi sono dovuto inventare granchè, mi è bastato andare dove non si filma quasi mai.

Tom Holland ha poi raccontato la prima volta che ha incontrato Robert Downey Jr.:

Ero ad uno dei molti provini fatti per la parte. Venti minuti prima mi avvertono che ci sarebbe stato Robert Downey Jr. a darmi le battute e vado nel panico, proprio mi sale un’ansia doppia rispetto a quella solita dei provini. Quando entro e lo vedo non riesco nemmeno a presentarmi per quanto sono impazzito dall’ansia. E meno male. Perché non era lui, era la sua controfigura, me ne sono accorto solo quando lui è entrato poco dopo.

Ha raccontato che in Civil War ancora non aveva un suo costume di Spider-Man:

In realtà ho usato quello della controfigura, che è più grosso di me, infatti mi stava largo e diciamo che non mi ci sentivo propriamente “eroico”. Invece per Homecoming finalmente ho potuto avere quello mio che mi calzava a pennello.

E poi ovviamente la parte del merchandising:

È assurdo. Primo perché all’inizio i giocattoli non mi somigliavano per niente. Ma proprio PER NIENTE! Li hanno dovuti rifare. E poi perché mi ritrovo in mano oggetti con cui giocavo fino a poco tempo fa, come la maschera di Spider-Man o le action figure, che però hanno le mie fattezze adesso.

Infine Tom Holland ha raccontato il momento più pericoloso della lavorazione:

C’era una sequenza da girare con un’imbracatura attaccata ad un cavo. Io credevo l’avremmo fatta il giorno dopo e mi vado a levare il costume e mangiare un paio di hamburger. A sorpresa però mi chiamano perché invece la giriamo subito, mi rivesto con quella tuta strettissima e già sentivo che gli hamburger si rivoltavano. Insomma me ne stavo su quel cornicione con la tuta e l’imbracatura che mi premevano e sentivo tutto che mi risaliva. Avevo il terrore che se avessi vomitato con la maschera indosso sarei praticamente soffocato.

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.