Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

JustJared sta continuando a pubblicare interessanti foto dal set di, la nuova avventura dei Vendicatori nell’Universo Cinematografico Marvel.

Nei nuovi scatti presi presso Atlanta, in Georgia, ritroviamo Tony Stark (Robert Downey Jr.), Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Bruce Banner (Mark Ruffalo) e Wong (Benedict Wong), anche se questa volta Iron Man indossa la sua nuova armatura. Bisogna inoltre specificare che non è chiaro se sotto l’armatura ci sia Robert Downey Jr. o una controfigura.

Per ammirare tutte le foto cliccate il link segnalato dal Tweet a seguire:

Iron Man has his armor back in these new photos from the #AvengersInfinityWar set! See today’s pics: https://t.co/vb2oIujmFd

— JustJared.com (@JustJared) 28 giugno 2017