In vista dell’attività stampa imminente, la critica americana ha visto poche ore fa, il kolossal fantascientifico ditratto dai celebri fumetti di Pierre Christin e Jean-Claude Mezieres.

Ecco alcuni commenti a caldo:

Peter Sciretta: la prima metà di Valerian è visivamente spettacolare, inventiva, imprevedibile e dannatamente folle. Ogni scena è piena di creature e idee mai viste prima. La seconda parte diventa più standard e meno eccitante. Nonostante i suoi problemi, Valerian va visto in 3D su uno schermo il più grande possibile. Voglio scoprire di più di questo mondo.

Erik Davis: Valerian è un film di fantascienza dannatamente folle, colmo di coloratissime scene molto inventive. La storia non è male, ma alcune scene d’azione mi hanno lasciato a bocca aperta.

David Sims: ho visto Valerian! È uno dei miei film preferiti di quest’anno. Sono sicuro che non sarà un film per tutti. I dialoghi sono un po’ goffi come la storia d’amore centrale, ma ho amato ogni minuto. Il film è guidato dalle stesse filosofie di buon cuore che avevano animato Il Quinto Elemento. Ogni singola sequenza è splendidamente barocca.

Valerian così e così, MA l’aspetto visivo del film è SPETTACOLARE. Se volete sganciare più soldi per il 3D, fatelo per questo film.

A embargo sollevato posso dire che Valerian ha superato tutte le aspettative. Il miglior blockbuster dell’estate.

Ho amato la sequenza iniziale di Valerian, con un 3D meraviglioso. Atmosfera del Quinto Elemento ma non lo stesso risultato. I fan di Luc Besson lo ameranno.

Mi è piaciuto. Un’avventura fantascientifica divertente e visivamente spettacolare. Abbiamo bisogno di altra epica spaziale colorata come questa.

Valerian: costruzione di un mondo inventiva con scene d’azione uniche nel loro genere. Alla fine perde un po’, ma in generale è stata un’esperienza divertente e meritevole.

Prodotto dalla EuropaCorp di Besson, il film è un adattamento della graphic novel di Pierre Christin e Jean-Claude Mezieres “Valérian e Laureline agenti spazio-temporali”, ambientata nel mondo del 28esimo secolo. Una pellicola fantascientifica ad alto budget i cui effetti visivi verranno realizzati dalla Weta Digital, la Industrial Light & Magic e Rodeo FX.

A scrivere l’adattamento Luc Besson. Questa la sinossi ufficiale:

Nel film, Valerian (Dane DeHaan) e Laureline (Cara Delevingne) sono agenti speciali del governo dei territori umani, e devono mantenere l’ordine nell’universo. Valerian ha in mente qualcosa di più di un semplice rapporto lavorativo con la sua partner – proponendosi apertamente a lei. Ma la sua lunga storia con le donne, e valori tradizionali di lei, fanno sì che vi sia un costante rifiuto. Sotto le direttive del loro comandante (Clive Owen), Valerian e Laureline si imbarcano in una missione nella città intergalattica mozzafiato di Alpha, una metropoli in continua espansione la cui popolazione è composta da migliaia di specie diverse da tutti e quattro gli angoli dell’universo. I 17 milioni di abitanti di Alpha hanno unito i loro talenti, le loro tecnologie e le loro risorse per migliorare le condizioni di vita di tutti. Sfortunatamente non tutti ad Alpha condividono gli stessi obiettivi: forze oscure sono all’opera per mettere in pericolo il genere umano.

Del cast, oltre a Cara Delevingne, fanno parte anche Dane DeHaan, Rutger Hauer, John Goodman, Clive Owen, Ethan Hawke, Herbie Hancock e Rihanna.