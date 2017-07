Nei giorni scorsi, il registaha partecipato alla serrata ella promozione stampa di, il terzo capitolo della rinata saga di Planet of the Apes dal 13 luglio nei cinema italiani.

Il suo prossimo impegno sarà la regia del nuovo film solitario di Batman e, inevitabilmente, con la stampa ha parlato anche di ciò, nonostante l’imminente uscita di The War.

Fandango (via CBM) ha chiesto al filmmaker se abbia già pensato a una Trilogia cinematografica per l’icona della DC. Il regista ha ammesso di averlo fatto, ma di non voler in alcun modo mettere il carro davanti ai buoi:

Ho delle idee per un arco narrativo, ma la cosa più importante è iniziare col piede giusto. Devi partire con un lungometraggio che sia in grado di dare il via a qualcosa. Quando io e Mark Bomback abbiamo cominciato a lavorare al Pianeta delle Scimmie, sapevamo quali erano i nostri obbiettivi. Quello che non sapevamo ancora era come ottenerli. Che può essere messo in relazione a quello che sta avvenendo con Batman. C’è sempre l’ambizione di dare vita a più iterazioni, ma l’elemento più importante, vitale è quello di raccontare al meglio il primo lungometraggio.

Con Yahoo Moviek UK Reeves ha invece discusso dell’ammirazione nutrita verso il collega Christopher Nolan, un regista che a Gotham City è stato di casa per un po’:

Quello che amo dell’operato di Nolan è che ha trattato il genere in maniera molto seria. Al momento mi pare che gli studios stiano mirando a una serie di film dal respiro “limitato”. Ma quello che ho scoperto è che questo genere ha davvero il potenziale per essere qualcosa di più. Ti offre tutta una serie di metafore che puoi impiegare per parlare di un sacco di argomenti. Un altro aspetto che adoro di Nolan è che pur agendo all’interno del sistema di un grande blockbuster prodotto da una major, non è caduto nel tranello del film su commissione in cui non viene espresso alcun punto di vista […] È ammirevole perché nonostante il suo far parte di questo gigantesco apparato produttivo, è sempre riuscito a mantenere ben presente la sua prospettiva. Quando vedo qualcosa del genere per me è sempre una grande emozione è quello che cerco di ottenere anche io.

