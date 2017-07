Comic-Con 2017: Steven Spielberg, Harrison Ford e Ryan Gosling saranno in Sala H per il panel Warner

A poche ore dall’annuncio ufficiale del programma di sabato 22 luglio al San Diego Comic-Con, Deadline svela i film che la Warner Bros. proporrà durante il classico panel che si terrà nella mattinata nella gigantesca Sala H, panel per il quale faremo in modo di metterci in coda già il giorno prima (come da tradizione).

Il panel inizierà alle 11 del mattino e presenterà le prime scene di Justice League facendo salire sul palco Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller e Ray Fisher (non ci sarà Zack Snyder, così come è già stato annunciato in precedenza che non ci sarà Joss Whedon, attuale regista del film). La porzione DC Films del panel includerà probabilmente qualche sorpresa sul film di Aquaman e sul futuro dell’Universo Cinematografico DC.

Steven Spielberg salirà poi sul palco per parlare di Player One assieme ai protagonisti del film: una occasione imperdibile per vedere dal vivo il grande regista.