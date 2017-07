Chi ci segue sui nostri canali social sa che durante il weekend abbiamo partecipato al junket dia Los Angeles, in California.

L’esclusivo evento si è svolto in un immenso hangar del Santa Monica Airport, allestito con i costumi originali del film, alcuni velivoli Spitfire utilizzati durante le riprese e altre scenografie che compaiono sullo sfondo delle interviste che abbiamo realizzato.

Dunkirk uscirà in Italia a fine agosto, e quindi pubblicheremo le nostre interviste più a ridosso dell’uscita, tuttavia oggi vi proponiamo un estratto della nostra intervista al regista Christopher Nolan dove gli abbiamo posto una domanda suggerita da uno dei nostri lettori. Nolan ci ha svelato di essere molto coinvolto nella rimasterizzazione della sua filmografia (in uscita in UHD a fine anno), e pur essendo un fan della pellicola ci ha spiegato perché è un sostenitore della tecnologia 4K.

Potete vedere il video sottotitolato qui sotto!

Christopher Nolan parla della rimasterizzazione dei suoi film … Come promesso, ecco un estratto della nostra intervista a #ChristopherNolan realizzata dal nostro Andrea Francesco Berni al junket di Dunkirk a Santa Monica: il regista ci parla della rimasterizzazione della sua filmografia e ci svela cosa ne pensa della tecnologia 4K!TUTTO SU DUNKIDK – http://www.badtaste.it/film/dunkirk/174729/ Pubblicato da BadTaste.it su Lunedì 10 luglio 2017

Questo lo spettacolare scenario dell'hangar a Santa Monica dove abbiamo intervistato, poche ore fa, #ChristopherNolan! Domani il primo estratto dell'intervista… #Dunkirk A post shared by BadTaste.it (@badtasteit) on Jul 9, 2017 at 12:32pm PDT

