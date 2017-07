Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

È tutto pronto per l’apertura della 47esima edizione del Giffoni Film Festival, al via domani venerdì 14 luglio. BadTaste.it è partner ufficiale della manifestazione: i nostri Francesco Alò e Jacopo Iovannitti seguiranno tutti gli appuntamenti giorno dopo giorno, e Francesco guiderà anche le Masterclass con i protagonisti del cinema italiano.

Il primo appuntamento, dopo l’apertura affidata a Jasmine Trinca, sarà con la grande anteprima di Cars 3: ecco il comunicato ufficiale!

JASMINE TRINCA OSPITE DELL’APERTURA DELLA 47° EDIZIONE DEL GIFFONI FILM FESTIVAL. IN ANTEPRIMA NAZIONALE “CARS 3”, IL CAPOLAVORO DI ANIMAZIONE TARGATO DISENY PIXAR

Sarà Jasmine Trinca la prima ospite ad inaugurare domani, venerdì 14 luglio, la 47° edizione del Giffoni Film Festival Reduce dalla vittoria del premio come Miglior attrice protagonista a Cannes 2017 e ai Nastri d’Argento 2017 per la straordinaria interpretazione in “Fortunata” di Sergio Castellitto, la Trinca torna a Giffoni dove incontrerà i giovani giurati del Festival dando ufficialmente il via alle numerose Masterclass con i protagonisti del cinema italiano e internazionale previste durante la kermesse.

La giornata inaugurale del Festival prosegue con la prima delle sei grandi anteprime nazionali: sugli schermi del Festival sfreccerà infatti “Cars 3”, il terzo capitolo della saga di animazione targata Disney Pixar diretto da Brian Fee (storyboard artist di “Cars” e “Cars2”) e prodotto da Kevin Reher (“A Bug’s Life – Megaminimondo). Il leggendario Saetta McQueen è pronto a stupire giurati e giffoners con una nuova imperdibile avventura: colto alla sprovvista da una nuova generazione di bolidi da corsa, Saetta McQueen è costretto a ritirarsi dallo sport che ama. Per tornare in pista avrà bisogno dell’aiuto di Cruz Ramirez, una giovane auto da corsa con tanta voglia di vincere, e dovrà riscoprire gli insegnamenti del suo compianto mentore Hudson Hornet. Per dimostrare che il numero 95 possiede ancora la stoffa del campione, Saetta dovrà gareggiare nella più grande corsa della Piston Cup. Nella versione italiana del film anche Sebastian Vattel, il pilota quattro campione del mondo di Formula 1, che presta la voce a “Vattel”, il computer di bordo e assistente digitale il cui compito è quello di dare sempre le giuste indicazioni a Cruz Ramirez, la giovane “tutor” scelta per allenare Saetta. Prima di vedere nuovamente in pista l’auto da corsa più amata di sempre, i giurati del Festival assisteranno anche alla proiezione di “Lou”, il nuovo cortometraggio di animazione firmato Diseny Pixar diretto da Dave Mullins e prodotto da Dana Murray. “Cars 3” e “Lou” arriveranno nelle sale italiane il prossimo 14 settembre.

Sempre domani prenderà il via la rassegna “Fright Nights”, la rassegna horror in collaborazione con Warner Bros. Picture che poterà al Giffoni 7 straordinari film di genere – tra i quali “Poltergeist”, “Shining – Edizione speciale”, “L’esorcista- Director’s cut” – e che culminerà il 20 luglio con l’anteprima internazionale di “Annabelle 2: Creation”di David F. Sandberg.