Dopo l’annuncio al Comic-Con di San Diego relativo allo sviluppo di un nuovo film su Spawn ha avuto modo di parlare del progetto rivelando che varie star, tra le quali alcuni premi Oscar, lo hanno già avvicinato per essere coinvolte. Come spiegato da McFarlane:

McFarlane ha inoltre anticipato che mentre Spawn avrà un peso importante nel film, non ne sarà il punto focale:

Ci sono due grandi ruoli nello script. Ovviamente c’è Spawn, anche se in qualche strano modo non è il ruolo più esteso, e poi c’è il poliziotto. L’agente è questo personaggio, Twitch, che è presente dal primo numero del fumetto. In qualche modo mi riferisco a lui come allo sceriffo Brody, quello de Lo Squalo. Nonostante il film si chiamasse Lo Squalo, la belva non parlava davvero molto nel film, giusto? Semplicemente si mostrava al momento giusto per dare significato al film!