Nel momento in cui abbiamo dovuto esaminare la questione delle riprese aggiuntive di Justice League abbiamo preferito dare spazio a tutte le problematiche emerse nei vari report approdati online, evitando di focalizzare l’attenzione del titolo su una questione effettivamente curiosa, ma “di contorno” come quella dei baffi di

Il tema ha però tenuto banco online tanto che lo stesso regista di Mission: Impossible 6 Christopher McQuarrie ha divuto spiegare con un tweet il perché di questo obbligo contrattuale.

E chiaramente il web è stato invaso da meme, fotomontaggi e video che hanno ironizzato con decisione sull’intera faccenda.

A seguire potete ammirare un filmato con l’edizione baffuta di Batman v Superman, i nostri meme pubblicati su Facebook e alcuni fotomontaggi apparsi su Twitter:

we’ll fix it in post pic.twitter.com/pMbCwPqJdZ — Walter Hickey (@WaltHickey) 24 luglio 2017

Superman should show up in #JusticeLeague with this mustache, go up to #WonderWoman and be like “Ooooo, I’m Ares!” pic.twitter.com/UuYGksfPA3 — John Orquiola (@BackoftheHead) 24 luglio 2017

This would be a good time for Gillette to bring back that “How Does Superman Shave?” ad campaign. pic.twitter.com/aMk56ogZSL — Mike Ryan (@mikeryan) 24 luglio 2017

La produzione di Justice League è iniziata a Londra l’11 aprile 2016 per la regia di Zack Snyder ed è terminata il 14 ottobre in Islanda.

Nel film ci saranno Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher), Mera (Amber Heard) e Alfred (Jeremy Irons). Tra le new entry J.K. Simmons (commissario Gordon) e Willem Dafoe. Ben Affleck sarà anche produttore esecutivo assieme a Zack e Deborah Snyder.

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il film arriverà nelle sale il 23 novembre 2017.