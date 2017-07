Per molto tempo,e sua moglie, sono stati la “chiave di volta” del DCEU della Warner, tanto a livello creativo quanto produttivo. Le cose sono iniziate a cambiare quando, in seguito al suicidio di una delle figlie del regista, Autumn, il filmmaker ha deciso di effettuare un passo indietro e di lasciare le riprese aggiuntive di Justice League nelle mani di Joss Whedon.

Dopo i vari report pubblicati da testate quali Variety e l’Hollywood Reporter nei giorni scorsi e basati proprio sulla “complicata” lavorazione del cinecomic corale in uscita a novembre (trovate maggiori dettagli qua), Mashable pubblica ora alcune nuove indiscrezioni focalizzate proprio sul ruolo degli Snyder all’interno della franchise, ruolo che, secondo il sito, si assottiglierà sempre di più, fino a diventare sostanzialmente nullo. La direzione creativa del progetto dovrebbe passare interamente nelle mani di Joss Whedon e Geoff Johns. Mashable pubblica anche le parole di Toby Emmerich, presidente della Warner Bros. Pictures e chief content officer, che negano con fermezza il tutto:

Gli Snyder continuano ad avere un ruolo importante nella famiglia Warner e sono attivamente coinvolti nello sviluppo di svariati progetti DC., incluso il loro continuativo input creativo per Justice League. Siamo emozionatissimi per questa partnership e non vediamo l’ora di proseguire la nostra collaborazione.

Al che il sito specifica che, effettivamente, i due potrebbero tranquillamente restare coinvolti nelle varie pellicole del DCEU, ma… a distanza, per così dire, vista la posizione sempre più importante che Johns e Whedon andrebbero di fatto a rivestire. In aggiunta a questi ultimi, anche James Wan, regista di Aquaman e vero e proprio “golden boy” per la New Line / Warner grazie ai trionfi commerciali dei suoi horror, e il nuovo arrivato Matt Reeves, potrebbero finire per avere una discreta voce in capitolo.

Dal canto nostro continueremo a monitorare la situazione…

La produzione di Justice League è iniziata a Londra l’11 aprile 2016 per la regia di Zack Snyder ed è terminata il 14 ottobre in Islanda.

Nel film ci saranno Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher), Mera (Amber Heard) e Alfred (Jeremy Irons). Tra le new entry J.K. Simmons (commissario Gordon) e Willem Dafoe. Ben Affleck sarà anche produttore esecutivo assieme a Zack e Deborah Snyder.

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il film arriverà nelle sale il 23 novembre 2017.