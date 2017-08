tempo di lettura 1'

a debuttare in testa alla classifica italiana giovedì. Il film tratto dalla saga di, incassa 166mila euro, quanto basta per piazzarsi al primo posto (anche in termini di media per sala) battendo. L’horror raccoglie altri 117mila euro, perdendo quasi il 60% rispetto a una settimana fa e salendo a 1.5 milioni complessivi.

Terzo posto per Spider-Man: Homecoming, che incassa 37mila euro e sfiora gli otto milioni complessivi. Al quarto posto apre Diario di una Schiappa: Portatemi a Casa!, con 34mila euro. Chiude la top-five The War – il Pianeta delle Scimmie, con 25mila euro e un totale di 3.3 milioni di euro.