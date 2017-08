tempo di lettura 1'

Saràa vincere il weekend negli Stati Uniti. Il film horror ha ottenuto ben 4 milioni di dollari alle anteprime di giovedì sera.

Il primo Annabelle aveva ottenuto 2.1 milioni alle anteprime nell’ottobre del 2014, salendo a 37 milioni nel weekend e totalizzando oltre 250 milioni in tutto il mondo a fine corsa. L’anno scorso The Conjuring – Il Caso Enfield aveva incassato 3.4 milioni alle anteprime ed era salito a 40 milioni nel weekend (per un totale di ben 320 milioni nel mondo). Ricordiamo però che trattandosi di un weekend di agosto si prevono 25/30 milioni nei tre giorni per questo sequel, anche se potrebbero esserci delle sorprese.

Le previsioni parlano anche di un weekend d’esordio da 15 milioni per il film d’animazione The Nut Job 2, che ieri ha raccolto 330mila dollari alle anteprime. Si prevede che incasserà molto meno The Glass Castle: circa 5 milioni.

