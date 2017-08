tempo di lettura 1'

a vincere un altro weekend in rosso rispetto all’anno scorso, quandobatteva cassa e raccoglieva quasi due milioni di euro in due giorni. Il film basato sulla saga diincassa 711mila euro in quattro giorni, con una media di circa 1900 euro per sala. Un buon esordio, soprattutto se si vedono i risultati delle altre pellicole in classifica. L’unica che si salva, in sostanza, è, che tiene bene e porta a casa altri 518mila euro, con la seconda media per sala e un totale di 1.9 milioni di euro (in linea con il primo film).

Al terzo posto Spider-Man: Homecoming incassa 195mila euro e sale a 8.1 milioni complessivi, mentre Diario di una Schiappa: Portatemi a Casa! apre al quarto posto e incassa 159mila euro. Al quinto posto The War – il Pianeta delle Scimmie incassa 130mila euro e sale a 3.4 milioni complessivi, mentre Prima di Domani incassa 84mila euro al sesto posto e sale a un milione complessivo.

Da notare al settimo posto Monolith: il primo film distribuito dalla neonata Vision Distribution aveva aperto sabato al quinto posto, mentre in due giorni totalizza 79mila euro con una media di soli 410 euro, la più bassa della top-10. Bisognerà vedere la tenuta nei prossimi giorni, ma per il momento non è un risultato soddisfacente per il film di Ivan Silvestrini, che paga senza dubbio l’uscita praticamente a Ferragosto.