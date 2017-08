Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La testata, nell’intervista a Ryan Golsing uscita in concomitanza con l’immagine, ha fatto notare al protagonista del film che questo è uno dei suoi primi blockbuster. Ecco cosa ha risposto l’attore:

Cerco di non discriminare il budget. Ma sono felice di aver aspettato. [Blade Runner] È uno dei primi film che abbia mai visto in assoluto, e alla fine non sapevo come sentirmi. La linea che separa gli eroi dai cattivi era così indistinta. Non è in alcun modo il viaggio di un eroe. [..] Teoricamente comprende molte cose – era ricco, malinconico, romantico. È speciale. In tanti hanno rubato le sue idee nel tempo, ma mai sono riusciti a sottrargli l’anima. Mi sono sentito fortunato ad entrare in questo mondo.