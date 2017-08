tempo di lettura 1'

Sembra che la scelta di far uscirea settembre negli Stati Uniti si rivelerà azzeccata per la Warner Bros.

Si tratta infatti di un periodo dell’anno particolarmente moscio per quanto riguarda gli incassi, ma come capitato anche per quanto riguarda altri mesi (febbraio e marzo su tutti), il film giusto potrebbe approfittarne, e secondo le prime proiezioni citate da Deadline questo film potrebbe essere proprio IT.

Secondo il sito, l’horror potrebbe battere il record d’esordio per il mese di settembre, attualmente detenuto da Hotel Transylvania 2 con 48.5 milioni di dollari. Le proiezioni attuali parlano di ben 50 milioni di dollari per la pellicola di Andy Muschietti, ma c’è chi sostiene che potrebbe anche salire a 60 milioni a seconda dell’accoglienza della critica e del passaparola nel corso del weekend. La Warner Bros. invece punta più in basso, tenendo in considerazione un’estate non proprio esaltante al box-office USA, il rating R e appunto il fatto che il film esca a settembre: 40/45 milioni di dollari.

Fonte: Deadline