Voglio davvero che il pubblico prenda questi personaggi seriamente, voglio coinvolgerlo emotivamente non solo nelle storie dei personaggi umani, ma anche dei mostri. Vorrei vedere gli spettatori con le lacrime agli occhi alla fine del film, emotivamente coinvolto in ciò che accade.

vedrà scontrarsi al cinema due tra i mostri più iconici del grande schermo. In una delle sue ultime interviste(Death Note) ha spiegato di voler realizzare un film in grado di coniugare il monster movie con una vicenda emozionalmente coinvolgente per il pubblico. Come dichiarato da Wingard:

Sull’approccio al film, Wingard ha spiegato:

Sarà una gigantesca rissa tra mostri! Ci saranno parecchi mostri che se le daranno di santa ragione, ma alla fine voglio che ci sia anche una guida emozionale. È questo che farà la differenza.

A dirigere il blockbuster sarà Adam Wingard, regista di You’re Next, Blair Witch e del film di Death Note.

A scrivere la pellicola un team composto da Terry Rossio (Pirati dei Caraibi), Patrick McKay & J.D. Payne (Star Trek Beyond), Lindsey Beer, Cat Vasko e T.S. Nowlin, oltre che allo sceneggiatore di fumetti e serie tv J. Michael Straczynski.

L’uscita del film è prevista per il 22 maggio 2020, il weekend del Memorial Day.

Fonte: CBM