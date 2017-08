tempo di lettura 2'

Che sia colpa del maltempo che ha flagellato il sud degli Stati Uniti, o della scarsità di nuove uscite interessanti, ma quello che si è appena concluso è stato il weekend con gli incassi più bassi degli ultimi sedici anni. I primi 12 film in classifica hanno raccolto solo 49 milioni di dollari (non capitava da 20 anni, e non stiamo parlando di biglietti staccati ma di incassi non ritoccati secondo l’inflazione, quindi il dato è ancora più sconfortante): nel settembre 2001 vennero infatti totalizzati 43.5 milioni in tre giorni.

Rimane così in testa The Hitman’s Bodyguard, che incassa circa 10 milioni di dollari e sale a poco meno di 40 milioni complessivi. Al secondo posto troviamo Annabelle 2: Creation, con 7.3 milioni di dollari e 77 milioni complessivi (215 in tutto il mondo, ne è costati 15).

Al terzo posto apre Leap!, il film d’animazione low budget della Weinstein Company, che nonostante sia costato solo 15 milioni di dollari ne incassa solo 5 con una media sconfortante sotto i duemila dollari per sala. L’inizio delle scuole non aiuta, così come un’estate ricca di prodotti animati.

Quarta posizione per Wind River, con 4.4 milioni di dollari e un totale di quasi 10 milioni. Segue Logan Lucky con la stessa cifra, per un totale di 15 milioni in dieci giorni.

Al sesto posto Dunkirk incassa 3.9 milioni di dollari e sale a 172 milioni complessivi, mentre Spider-Man: Homecoming rimane al settimo posto e incassa 2.7 milioni salendo a 318 milioni complessivi. Apre solo all’ottavo posto Birth of the Dragon, con 2.5 milioni di dollari e solo 1.500 dollari di media. Chiudono la top-ten The Emoji Movie, con 2.3 milioni di dollari e 76 milioni complessivi, e Girls Trip, con 2.2 milioni e 108 milioni complessivi.

Il prossimo weekend le cose potrebbero andare ancora peggio: nonostante sia il weekend lungo festivo del Labor Day, non è prevista nessuna uscita di rilievo.