tempo di lettura 1'

Una manciata di giorni fa, la CNBC ha riportato una voce secondo la quale lae laavrebbero condotto delle discussioni aventi, come oggetto, l’acquisizione di parte degli asset del conglomerato media di Rupert Murdoch da parte della Casa di Topolino (non interesserebbe la totalità del gruppo Fox, ma “solo” una parte).

Se l’operazione dovesse andare in porto, nelle mani della Disney finiranno tutte quelle attività della Fox non collegate al broadcasting (la major di Burbank possiede già la ABC e, legalmente, non potrebbe avere anche Fox Broadcasting) come la divisione cinematografica e quella televisiva (Sky), presenti in alcuni dei mercati internazionali come la Germania, l’Italia e l’inghilterra.

David Faber di CNBC ha specificato nelle ore scorse che stando alle sue fonti, le trattative fra le parti sarebbero ancora in corso e che l’idea della fusione non sarebbe stata accantonata del tutto.

Ovviamente continueremo a tenere d’occhio l’evolversi della faccenda… faccenda che, se dovesse diventare realtà, rientrerebbe nel novero delle cose che erano state predette dai Simpson!