Avatar 2 e 3 determineranno il destino degli altri sequel in programma

tempo di lettura 2'

Il filmmaker ha difatti sottolineato che l’esito commerciale di Avatar 2 e 3 influenzerà, inevitabilmente, quello di Avatar 4 e 5.

Bisogna affrontare a viso aperto la cosa. Se Avatar 2 e 3 non faranno abbastanza soldi, non ci sarà alcun Avatar 4 o 5. Sono storie perfettamente incapsulate in sé e per sé. Tutto fa parte di questo contesto più grande e metanarrativo, ma sono film perfettamente formati e con una propria identità, non è qualcosa di simile alla Trilogia del Signore degli Anelli in cui ti ritrovavi a pensare “Oh diamine, l’anno prossimo suppongo che dovrò tornare al cinema”. Meccanismo che, comunque, ha funzionato abbastanza bene per quei film.