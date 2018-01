tempo di lettura 2'

Sono state annunciate le nomination alla 22esima edizione degli Art Directors Guild Awards, i premi dell’associazione degli scenografi e art director americani. Le nomination in sè, essendo divise in sotto-categorie, non sono particolarmente indicative della rispettiva sezione agli Oscar, ma uno dei vincitori il più delle volte vince anche l’Oscar alle migliori scenografie (generalmente il vincitore della categoria “Film storico”).

Tra le pellicole nominate quest’anno, oltre agli ovvi The Shape of Water, L’Ora più Buia e Assassinio sull’Orient Express, anche Lady Bird, Dunkirk, Get Out, Tre Manifesti a Ebbing Missouri e The Post, a dimostrazione della forza di questi tre titoli.

Negli ultimi dieci anni l’80% dei nominati all’Oscar come migliori scenografie (e tutti i vincitori) avevano ricevuto una nomination all’ADG. Ecco tutte le nomination, la premiazione si terrà il 27 gennaio alla Ray Dolby Ballroom del centro commerciale Hollywood & Highland a Hollywood:

1. FILM STORICO

DARKEST HOUR

Production Designer: SARAH GREENWOOD

DUNKIRK

Production Designer: NATHAN CROWLEY

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

Production Designer: JIM CLAY

THE POST

Production Designer: RICK CARTER

THE SHAPE OF WATER

Production Designer: PAUL DENHAM AUSTERBERRY

2. FILM FANTASY

BEAUTY AND THE BEAST

Production Designer: SARAH GREENWOOD

BLADE RUNNER 2049

Production Designer: DENNIS GASSNER

STAR WARS: THE LAST JEDI

Production Designer: RICK HEINRICHS

WAR FOR THE PLANET OF THE APES

Production Designer: JAMES CHINLUND

WONDER WOMAN

Production Designer: ALINE BONETTO

3. FILM CONTEMPORANEO



DOWNSIZING

Production Designer: STEFANIA CELLA

GET OUT

Production Designer: RUSTY SMITH

LADY BIRD

Production Designer: CHRIS JONES

LOGAN

Production Designer: FRANÇOIS AUDOUY

THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI

Production Designer: INBAL WEINBERG

4. FILM D’ANIMAZIONE