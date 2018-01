Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

L’uscita di, secondo spin-off della saga di Guerre Stellari, rimane ancora fissata a maggio. Non abbiamo ancora avuto modo di vedere nessun materiale promozionale del film e il trailer tarda ad arrivare.

Tuttavia grazie ad alcune minifigure LEGO dei protagonisti del film possiamo farci una vaga idea su quello che probabilmente andremo a vedere nel lungometraggio.

Tra le immagini proposte da ComicBook.com possiamo vedere Han Solo con diversi abbigliamenti, tra cui anche quelli imperiali, così come la figure di Tobias Beckett (Woody Harrelson). Sappiamo che quest’ultimo sarà una sorta di mentore per Han all’interno del film, ma i due avranno anche un diretto contatto con l’Impero?

Potete vedere le immagini qui di seguito:

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.