tempo di lettura 2'

è già così una pellicola dall’aneddotica abbastanza ricca, fra licenziamenti di registi avvenuti a riprese quasi ultimate e sessioni di riprese aggiuntive quasi interminabili.

Eppure, a margine della cover story che Entertainment Weekly ha dedicato al lungometraggio (e di cui vi abbiamo già parlato), possiamo trovarne un altro, decisamente sapido fra l’altro: quando George Lucas ha visitato il set della pellicola dopo l’arrivo a bordo di Ron Howard, è finito per fare da… consulente di regia per una scena ambientata a bordo del Millennium Falcon.

Il leggendario creatore di Guerre Stellari ha visitato il set del kolossal durante il primo giorno di lavoro del collega e quella che doveva essere solo una veloce capatina, si è trasformata in una permanenza di cinque ore abbondanti.

A rivelarlo al magazine è stata la stessa Kathleen Kennedy:

C’è anche un piccolo momento in una scena – ovviamente non posso dirvi quale – ambientata sul Falcon in cui George ha detto “Ma perché Han non fa così?”.