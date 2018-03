Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Nei mesi scorsi abbiamo appreso che il regista e attore(Il Libro della Giungla, Iron Man) avrebbe avuto un ruolo in, secondo spin-off della saga di Guerre Stellari diretto da Ron Howard.

Favreau ha poi rivelato di aver prestato la voce ad un personaggio alieno con più braccia, personaggio che abbiamo anche visto brevemente nel primo trailer del film.

Ed ora, grazie ad un immagine promozionali delle figure Funko POP! dei protagonisti del lungometraggio abbiamo anche il nome dell’alieno sopracitato. Il personaggio doppiato da Favreau si chiama Rio Durant.

Trovate l’immagine delle figure qui di seguito:

#starwars #soloastarwarsstory spoiler of all 11 upcoming commons!

238 Han Solo

239 Chewbacca

240 Lando Calrissian

241 Qu’Ra

242 Tobias Beckett

243 Val

244 Rio Durant (name reveal)

245 L3-37

246 Range Trooper

247 Enfys Nest (name confirmation of @yak_face info)

248 Mudtrooper pic.twitter.com/nv9o1cSjXR

— MTFBWY (@MayTheFunkoBWY) 7 marzo 2018