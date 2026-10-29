Star Wars: Episodio X, emergono nuovi dettagli sul futuro di Rey: potrebbe cambiare tutto per la saga

Pubblicazione: 29 ottobre alle 09:30

Il futuro di Star Wars potrebbe essere molto diverso da quello immaginato dai fan dopo la conclusione della trilogia sequel. Mentre Lucasfilm continua a lavorare ai prossimi progetti cinematografici ambientati nella galassia creata da George Lucas, stanno emergendo nuove indiscrezioni su quello che viene già indicato come Star Wars: Episodio X. E questa volta le novità riguardano non soltanto la possibile trama, ma anche il ruolo di Rey Skywalker, interpretata da Daisy Ridley, che potrebbe non essere più la protagonista assoluta della storia.

Secondo le informazioni diffuse dagli insider, il nuovo capitolo della saga dovrebbe infatti introdurre due protagonisti completamente nuovi, destinati a raccogliere l'eredità dei personaggi conosciuti dal pubblico. Lucasfilm avrebbe già avviato la ricerca degli interpreti, concentrandosii, di età compresa tra i venti e i venticinque anni. L'obiettivo sarebbe quello di costruire una nuova generazione di eroi, senza però interrompere completamente il legame con gli eventi raccontati nei nove episodi precedenti.

Ma la vera sorpresa riguarda proprio Rey e, stando alle indiscrezioni, il personaggio di Daisy Ridley dovrebbe tornare nella nuova trilogia, assumendo però un ruolo differente rispetto al passato. Anziché guidare direttamente l'avventura, la Jedi potrebbe diventare una figura di riferimento per i nuovi protagonisti, accompagnandoli nel loro percorso. Una scelta che rappresenterebbe un cambiamento importante per il franchise, considerando che Rey è stata al centro della trilogia iniziata nel 2015 con Star Wars: Il risveglio della Forza e conclusa nel 2019 con Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Daisy Ridley come Rey in Star Wars: L'ascesa di Skywalker, fonte: Lucasfilm

Le prime indiscrezioni sulla trama descrivono inoltre una storia caratterizzata da un omicidio, una principessa e un giovane eroe dal passato difficile. Il protagonista maschile sarebbe infatti un ragazzo cresciuto senza genitori, segnato da un'infanzia particolarmente complicata, con la sua vita che cambierebbe improvvisamente quando si ritroverebbe coinvolto in un omicidio, finendo al centro di una vicenda molto più grande di lui. Per il momento non è chiaro chi sia la vittima, quali siano le circostanze dell'accaduto o se il giovane abbia effettivamente qualche responsabilità. Proprio questo evento, tuttavia, potrebbe rappresentare il punto di partenza dell'intera avventura.

La protagonista femminile avrebbe invece origini completamente diverse e secondo, si tratterebbe di una giovane appartenente all'alta società, descritta come una perfezionista e addirittura come una figura di sangue reale. Sarebbe proprio lei a trascinare il ragazzo in una vicenda destinata a coinvolgere personaggi e ambientazioni già familiari agli appassionati di Star Wars. Il contrasto tra i due protagonisti potrebbe diventare uno degli elementi centrali della storia: da, dall'altra una giovane cresciuta in un ambiente privilegiato, apparentemente lontanissimo dalla realtà del suo futuro compagno d'avventura.

Un'altra novità riguarderebbe il rapporto tra i due personaggi, visto che le fonti parlano di una dinamica che potrebbe ricordare quella tra Finn e Rey ne Il risveglio della Forza, ma con una componente sentimentale molto più evidente. Questo elemento potrebbe riportare al centro della saga una storia romantica capace di svilupparsi attraverso più film, richiamando almeno in parte il rapporto tra Han Solo e Leia Organa nella trilogia originale. Naturalmente, si tratta ancora di informazioni non confermate, che potrebbero cambiare durante lo sviluppo del progetto.

Daisy Ridley come Rey in Star Wars, fonte: Lucasfilm

Le indiscrezioni assumono però un significato particolare se considerate insieme al futuro del film dedicato interamente a Rey. Annunciato durante la Star Wars Celebration del 2023, il progetto avrebbe dovuto raccontare il tentativo della protagonista di ricostruire l'Ordine Jedi circa quindici anni dopo gli eventi de L'ascesa di Skywalker. La regia era stata affidata a Sharmeen Obaid-Chinoy, mentre la sceneggiatura aveva attraversato diversi cambiamenti, coinvolgendo nel corso del tempo autori come Damon Lindelof, Steven Knight e George Nolfi. Nonostante l'interesse manifestato da Daisy Ridley per il ritorno del personaggio, il lungometraggio non è mai entrato ufficialmente in produzione.

Secondo le nuove indiscrezioni, il progetto autonomo susarebbe stato temporaneamente accantonato, mentre Lucasfilm avrebbe deciso di concentrarsi sulla nuova trilogia. Non si tratta tuttavia di una cancellazione annunciata ufficialmente dallo studio. Se queste informazioni venissero confermate, il ritorno di, conchiamata a svolgere un ruolo più vicino a quello di una guida che a quello dell'eroina centrale. Per quanto riguarda il gruppo creativo, la nuova trilogia sarebbe scritta da Simon Kinberg, già coinvolto nell'universo di Star Wars attraverso la serie animata Rebels.

Alla regia del primo capitolo sarebbe invece legato Jon Watts, conosciuto soprattutto per aver diretto la trilogia di Spider-Man con Tom Holland e per aver lavorato alla serie Star Wars: Skeleton Crew. Anche questi aspetti del progetto, tuttavia, dovranno essere accompagnati da comunicazioni ufficiali prima di poter essere considerati definitivi. Il nuovo film non ha ancora una data d'uscita annunciata, né Lucasfilm ha confermato che verrà effettivamente distribuito con il titolo Star Wars: Episodio X. La denominazione viene utilizzata per identificare il possibile seguito della saga degli Skywalker, conclusa apparentemente nel 2019.

Nel frattempo, il franchise si prepara a tornare al cinema anche con Star Wars: Starfighter, il film diretto da Shawn Levy e interpretato da Ryan Gosling, previsto per maggio 2027. I due progetti dovrebbero seguire percorsi narrativi differenti, con Starfighter concepito come un'avventura autonoma e la trilogia di Kinberg potenzialmente destinata a proseguire la storia principale. Resta quindi da capire quanto spazio verrà effettivamente riservato a Rey Skywalker e se Lucasfilm deciderà davvero di affidare il futuro della saga a due personaggi completamente nuovi. Per il momento, l'ipotesi più interessante è proprio questa: dopo aver raccontato l'ascesa di Rey e la sua ricerca di un posto nella galassia, Star Wars potrebbe trasformarla nella figura incaricata di accompagnare una nuova generazione di eroi. Un cambiamento che, se confermato, segnerebbe l'inizio di una fase profondamente diversa per la saga.