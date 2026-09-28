Star Wars: Episodio X ha trovato il suo regista? Lucasfilm punta sull’uomo di Spider-Man

Pubblicazione: 28 settembre alle 08:45

Star Wars potrebbe aver trovato l'uomo a cui affidare il suo prossimo grande capitolo cinematografico, e per Lucasfilm sarebbe tutt'altro che un volto nuovo: Jon Watts, regista della trilogia di Spider-Man con Tom Holland e co-creatore di Skeleton Crew, sarebbe stato scelto per dirigere il primo film della nuova trilogia scritta da Simon Kinberg. Una notizia particolarmente interessante perché il progetto viene indicato da alcune fonti come Star Wars: Episodio X, suggerendo quindi un ritorno alla saga principale dopo L'ascesa di Skywalker.

Su questo punto, però, conviene ancora andarci piano:non ha annunciato ufficialmente il titolo e non è ancora chiaro se i tre film saranno davvero glioppure l'inizio di una nuova storia ambientata dopo gli eventi della trilogia sequel. Ad ogni modo, a riportare per prima l'accelerazione era stata Knight Edge Media, secondo cuiaveva individuato un regista per il progetto di Kinberg e stava valutando proprio. Poco dopo TheWrap ha rilanciato la notizia in termini decisamente più netti, sostenendo che

Se tutto verrà confermato, per Watts si tratterebbe di un ritorno in una galassia lontana lontana, visto che il regista conosce già molto bene l'universo di George Lucas. Insieme a Christopher Ford ha creato Star Wars: Skeleton Crew, la serie Disney+ con Jude Law ambientata nell'era della Nuova Repubblica, occupandosi anche della regia di alcuni episodi. Un'esperienza che lo ha già portato a lavorare direttamente con Lucasfilm prima di questo possibile salto sul grande schermo.

Rey in Star Wars: L'ascesa di Skywalker, fonte: LucasFilm

Naturalmente, il suo nome resta legato soprattutto a Spider-Man. Watts ha diretto Homecoming, Far From Home e No Way Home, accompagnando Peter Parker di Tom Holland per l'intera prima trilogia del personaggio nel Marvel Cinematic Universe. No Way Home, in particolare, si è trasformato in uno dei maggiori successi commerciali degli ultimi anni e ha dimostrato la sua capacità di gestire un blockbuster costruito attorno a un franchise gigantesco. Il nuovo Star Wars sarebbe però un progetto molto diverso.

Al centro dell'operazione c'è, sceneggiatore e produttore che conosce a sua volta bene il franchise grazie al lavoro svolto su. Le prime notizie sulla sua trilogia erano emerse nel 2024, ma da allora è rimasto un grosso punto interrogativo sulla direzione della storia. Inizialmente si era parlato proprio deglie quindi di una prosecuzione della. Altre fonti avevano invece ridimensionato questa interpretazione, descrivendo il progetto come l'inizio di una nuova saga con nuovi personaggi.

La distinzione non è da poco, soprattutto considerando un altro nome che continua a circolare: Daisy Ridley. Secondo diverse indiscrezioni, Rey potrebbe infatti avere un ruolo nei nuovi film. La sua presenza avrebbe perfettamente senso nel caso di una storia ambientata dopo L'ascesa di Skywalker, ma al momento non esiste ancora una conferma ufficiale sul coinvolgimento dell'attrice nel progetto di Kinberg e Watts.

Rey in Star Wars 8, fonte: LucasFilm

C'è inoltre un altro elemento che rende particolarmente interessante questa accelerazione. Secondo Knight Edge Media, la produzione potrebbe entrare nel vivo molto rapidamente, con l'obiettivo di iniziare le riprese già nel 2027. Anche in questo caso si tratta però di informazioni non ancora annunciate ufficialmente da Lucasfilm. La prudenza è praticamente obbligatoria quando si parla del futuro cinematografico di Star Wars. Negli ultimi anni sono stati annunciati o sviluppati numerosi progetti che hanno poi cambiato forma, accumulato ritardi o sono finiti nel limbo.

Questa volta, però, qualcosa sembra muoversi concretamente, poichépossiede già un rapporto con Lucasfilm, Simon Kinberg sta lavorando alla nuova trilogia da tempo e le ultime indiscrezioni suggeriscono che. Resta soltanto la domanda più importante: quello diretto dae riaprirà una Saga degli Skywalker che sembrava essersi conclusa nel 2019?

Per scoprirlo servirà ancora una conferma ufficiale, ma se le ultime informazioni troveranno conferma, Lucasfilm potrebbe aver appena affidato il futuro cinematografico di Star Wars, che presto si arricchirà anche del film con Ryan Gosling, al regista che ha già guidato Spider-Man attraverso uno dei capitoli più ambiziosi della sua storia.