Star Wars: Episodio X ha trovato il suo regista? Lucasfilm punta sull’uomo di Spider-Man
Lucasfilm avrebbe scelto Jon Watts per il primo film della nuova trilogia di Star Wars scritta da Simon Kinberg: sarà davvero Episodio X?
Star Wars potrebbe aver trovato l'uomo a cui affidare il suo prossimo grande capitolo cinematografico, e per Lucasfilm sarebbe tutt'altro che un volto nuovo: Jon Watts, regista della trilogia di Spider-Man con Tom Holland e co-creatore di Skeleton Crew, sarebbe stato scelto per dirigere il primo film della nuova trilogia scritta da Simon Kinberg. Una notizia particolarmente interessante perché il progetto viene indicato da alcune fonti come Star Wars: Episodio X, suggerendo quindi un ritorno alla saga principale dopo L'ascesa di Skywalker.
Se tutto verrà confermato, per Watts si tratterebbe di un ritorno in una galassia lontana lontana, visto che il regista conosce già molto bene l'universo di George Lucas. Insieme a Christopher Ford ha creato Star Wars: Skeleton Crew, la serie Disney+ con Jude Law ambientata nell'era della Nuova Repubblica, occupandosi anche della regia di alcuni episodi. Un'esperienza che lo ha già portato a lavorare direttamente con Lucasfilm prima di questo possibile salto sul grande schermo.
Naturalmente, il suo nome resta legato soprattutto a Spider-Man. Watts ha diretto Homecoming, Far From Home e No Way Home, accompagnando Peter Parker di Tom Holland per l'intera prima trilogia del personaggio nel Marvel Cinematic Universe. No Way Home, in particolare, si è trasformato in uno dei maggiori successi commerciali degli ultimi anni e ha dimostrato la sua capacità di gestire un blockbuster costruito attorno a un franchise gigantesco. Il nuovo Star Wars sarebbe però un progetto molto diverso.
La distinzione non è da poco, soprattutto considerando un altro nome che continua a circolare: Daisy Ridley. Secondo diverse indiscrezioni, Rey potrebbe infatti avere un ruolo nei nuovi film. La sua presenza avrebbe perfettamente senso nel caso di una storia ambientata dopo L'ascesa di Skywalker, ma al momento non esiste ancora una conferma ufficiale sul coinvolgimento dell'attrice nel progetto di Kinberg e Watts.
C'è inoltre un altro elemento che rende particolarmente interessante questa accelerazione. Secondo Knight Edge Media, la produzione potrebbe entrare nel vivo molto rapidamente, con l'obiettivo di iniziare le riprese già nel 2027. Anche in questo caso si tratta però di informazioni non ancora annunciate ufficialmente da Lucasfilm. La prudenza è praticamente obbligatoria quando si parla del futuro cinematografico di Star Wars. Negli ultimi anni sono stati annunciati o sviluppati numerosi progetti che hanno poi cambiato forma, accumulato ritardi o sono finiti nel limbo.
Per scoprirlo servirà ancora una conferma ufficiale, ma se le ultime informazioni troveranno conferma, Lucasfilm potrebbe aver appena affidato il futuro cinematografico di Star Wars, che presto si arricchirà anche del film con Ryan Gosling, al regista che ha già guidato Spider-Man attraverso uno dei capitoli più ambiziosi della sua storia.