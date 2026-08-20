Star Wars, Ewan McGregor ha già due idee per il ritorno di Obi-Wan: ne ha parlato con Dave Filoni

Pubblicazione: 20 agosto alle 08:45

Ewan McGregor non ha alcuna intenzione di appendere al chiodo la tunica da Jedi. L'attore scozzese, che ha riportato in vita Obi-Wan Kenobi nella serie Disney+ del 2022, continua a farsi sentire con una certa insistenza sul suo desiderio di tornare nell'universo di Star Wars. Ma non si limita a dichiarare disponibilità: McGregor ha già elaborato proposte concrete su cosa potrebbe fare il suo personaggio in un eventuale nuovo progetto, che sia un film o una seconda stagione della serie.

Durante un'intervista al Variety Lounge dell'Edinburgh International Film Festival, l'interprete ha rivelato di, il capo creativo di Lucasfilm che oggi rappresenta una delle figure più influenti nella galassia lontana lontana. L'occasione si è presentata in modo quasi naturale:, che vedeva coinvolta Mary Elizabeth Winstead, moglie di McGregor nella vita reale, nel ruolo della generale Hera Syndulla.

"È stato molto informale, ma gli ho detto che ci deve essere qualcosa", ha raccontato McGregor. La prima idea che l'attore ha sottoposto a Filoni riguarda un elemento narrativo lasciato in sospeso alla fine di La vendetta dei Sith: la separazione dei maestri Jedi sopravvissuti all'Ordine 66.

"Yoda è da qualche altra parte. Dopo la fine dell'Episodio III, quando tutti noi andiamo nei quattro o cinque angoli della galassia, o quanti angoli abbia, non sarò stato in contatto con lui. Ma lui è là fuori. Quindi penso che potrebbe esserci una storia in cui cerco di raggiungerlo." - Ewan McGregor

Obi-Wan Kenobi in Star Wars, fonte: Lucasfilm

L'idea di un Obi-Wan che attraversa la galassia per ricongiungersi con Yoda apre scenari narrativi affascinanti. Tra la fine della trilogia prequel e l'inizio di Una nuova speranza ci sono circa vent'anni, un periodo durante il quale Kenobi resta nascosto su Tatooine a vegliare sul giovane Luke Skywalker. Ma quanto è rimasto davvero immobile in quel rifugio desertico? La serie Disney+ ha già mostrato che non è stato completamente inattivo, costretto a uscire allo scoperto per salvare la giovane Leia. Un viaggio verso il pianeta paludoso di Dagobah, dove Yoda si è rifugiato, non sarebbe così inverosimile.

Ma c'è anche un'altra proposta, decisamente più sorprendente e al limite del provocatorio. Quando la moglieè entrata nel cast diha iniziato a fantasticare su possibili incroci narrativi. "Mi sono molto entusiasmato quando Mary ha iniziato a lavorare su Ahsoka. Ho pensato: forse questa è la grande storia d'amore, Obi-Wan e Hera", ha rivelato con

Naturalmente, l'attore stesso riconosce l'assurdità logica della proposta. Nonostante il fatto che "il tempo non significhi veramente nulla" nei vari "multiversi" di Star Wars, come ha scherzato, Kenobi e Hera "erano in linee temporali diverse". Hera Syndulla è infatti un personaggio attivo durante la Ribellione contro l'Impero, un'epoca in cui Obi-Wan è già morto da tempo, caduto sotto la spada laser di Darth Vader sulla Morte Nera. Eppure, l'idea di una connessione romantica per il saggio maestro Jedi ha un suo fascino trasgressivo che evidenzia quanto McGregor sia affezionato al personaggio e desideroso di esplorarne nuove sfaccettature.

Ewan McGregor Says Next Obi-Wan Kenobi Project Could Be Tracking Down Yoda or a ‘Big Love Story’ With Wife Mary Elizabeth Winstead’s ‘Ahsoka’ Character: 'There's Got to Be Something' https://t.co/vytMQOMXEC — Variety (@Variety) August 19, 2026

Le dichiarazioni di McGregor arrivano in un momento particolare per l'universo espanso di Star Wars. Dave Filoni ha recentemente confermato a Variety sul tappeto rosso del D23 che il progetto "The Hunt for Ben Solo", un film che molti fan speravano potesse vedere il ritorno di diversi volti noti, attualmente non è in lavorazione. Questo non significa necessariamente che le porte siano chiuse per Obi-Wan, ma suggerisce che Lucasfilm stia ricalibrando le sue priorità narrative.

Tuttavia, McGregor resta ottimista e disponibile. "Sarei pronto" a tornare in qualsiasi formato, ha dichiarato. "Mi è piaciuto molto fare la serie e sarei felice di rifarla. Mi piace interpretarlo: è un personaggio davvero valido da recitare." L'affetto dell'attore per Obi-Wan Kenobi è palpabile e non rappresenta una novità. Dopo aver interpretato il giovane maestro Jedi nella trilogia prequel tra il 1999 e il 2005, McGregor ha dovuto attendere quasi vent'anni prima di poter indossare nuovamente quei panni nella serie Disney+, un'esperienza che ha descritto come profondamente gratificante.

Mentre McGregor aspetta con impazienza l'evolversi della situazione, l'universo di Star Wars continua a evolversi e ricalibrare le sue priorità narrative. Se e quando Obi-Wan Kenobi tornerà sugli schermi rimane un'incognita, ma una cosa è certa: l'attore che lo ha reso iconico ha già pronte le idee e l'entusiasmo per un nuovo capitolo. Che sia alla ricerca di Yoda tra le stelle o coinvolto in avventure ancora da immaginare, McGregor è pronto a rispondere alla chiamata della Forza.