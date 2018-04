tempo di lettura 1'

“Hai considerato l’idea di dirigere il prossimo film su Superman” – “Sanno dove trovarmi”.

Durante un Q&A su Twitter Christopher McQuarrie ha risposto così ad una domanda posta da un fan che chiedeva al regista di Mission: Impossible – Fallout se nel caso avesse preso in considerazione di dirigere il sequel di L’Uomo d’Acciaio, che lo riporterebbe nuovamente a lavorare con Henry Cavill dopo l’ultimo capitolo di Mission: Impossible.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere McQuarrie sulla poltrona della regia di Man of Steel 2? Ditecelo nei commenti!

They know where to find me. #McQandA — Christopher McQuarrie (@chrismcquarrie) 19 aprile 2018

Quanto al sequel dell’Uomo d’Acciaio, a oggi il progetto vive di indiscrezioni e speculazioni, ma non di conferme. Si è parlato più volte di un interesse da parte di Matthew Vaughn, ma al momento il film non è in cantiere. Il prossimo film DC in uscita è Aquaman, diretto da James Wan.

FONTE: CB