Ieri abbiamo segnalato il tweet di, l’interprete di, tramite il quale l’attore e musicista ha rivelato di aver pensato al suicidio dopo le pesanti critiche ricevute all’indomani dell’uscita di

Fortunatamente, Best è riuscito poi a superare quella fase e nonostante l’esperienza professionale per il film di Lucas sia in grado di condizionare ancora oggi la sua vita lavorativa, tutto è un po’ più sopportabile anche per la presenza di un figlio che, nel tweet di cui sopra, definisce “il regalo ricevuto per essere sopravvissuto”.

Nel nostro precedente articolo avevamo riportato anche il tweet di supporto ad Ahmed Best di Rian Johnson, regista e sceneggiatore di Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Ma non si è trattato dell’unico regista di richiamo a essere intervenuto nella questione. A lui si aggiunge anche un filmmaker particolarmente amato e attivo sui social, ovvero James Gunn. Nel riportare un pezzo del NY Daily News relativo alla storia dell’attore, il filmmaker ha dapprima esortato tutti a “darsi una calmata” per poi indirizzare un ben preciso messaggio, o meglio, consiglio, ai “troll” di Star Wars: quello di andare in terapia.

La gente che sta rispondendo a questo post sostenendo che “Sì, non è colpa dell’attore, è colpa di chi ha scritto la storia!” sta del tutto mancando il punto. Criticate pure. Siate liberi di non apprezzare una cosa. Ma vomitare odio e bile nei riguardi di persone che hanno fatto del loro meglio per raccontare una storia, anche se magari questa storia alla fine è pessima, è patetico. Non guardatela. Star Wars o qualsiasi altro film può essere importante per voi, ma non vi appartiene. Se la vostra autostima dipende tutta da quanto siano validi i nuovi Guerre Stellari o se la vostra infanzia viene rovinata perché non amate qualcosa di un film ANDATE IN TERAPIA! E non sono sicuro che i fan di Star Wars siano i peggiori, perché alcuni fan della Marvel o della DC fanno lo stesso con le rispettive pellicole. Di sicuro una certa tipologia di fan particolarmente rancorosi fa schifo a prescindere da ogni cosa.

People need to chill out. https://t.co/2gdc3VakzC — James Gunn (@JamesGunn) July 4, 2018

People responding to this post saying, “Yeah, it wasn’t the actor’s fault! It was the writer’s!” are missing the point. Critique it. Don’t like it. But spewing hate and bile at individuals just doing their best to tell a story, even if the story sucks, is lame. Don’t watch it! — James Gunn (@JamesGunn) July 4, 2018

Star Wars (or any movie) may be important to you, but it doesn’t belong to you. If your self-esteem depends on how good you think the current Star Wars is, or your childhood is ruined because you don’t like something in a movie, GO TO THERAPY. — James Gunn (@JamesGunn) July 4, 2018

Some Star Wars fans treat their own films like some Marvel and DC fans treat the others’ – I’m not sure if they’re the worst, just that a certain type of angry, entitled fan sucks, no matter what his or her colors. — James Gunn (@JamesGunn) July 4, 2018

