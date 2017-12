"Sarai una sorta di Kevin Feige per la nuova Trilogia di Star Wars?".Al junket londinese di Star Wars: Gli Ultimi Jedi abbiamo avuto la possibilità di incontrare alcuni dei talent presenti.In questa videointervista, Andrea Bedeschi discute con il regista e sceneggiatore di The Last Jedi Rian Johnson dell'esperienza avuta alla Star Wars Celebration (dove eravamo presenti anche noi di BadTaste) dell'importanza di vedere un film come Star Wars - Episodio VIII sul grande schermo nonché degli impegni di Johnson per la Nuova Trilogia di Star Wars e dell'eventuale dialogo con J.J.Abrams per lo sviluppo del nono episodio.