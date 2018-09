tempo di lettura 2'

Direttamente dall’edizione Blu-ray di(solo quella americana e in esclusiva per Target) arrivano nuovi dettagli su, l’area tematica dedicata a Star Wars che aprirà i battenti il prossimo anno a Disneyland e a Walt Disney World.

In una featurette chiamata “Millennium Falcon: From Page to Park” il direttore creativo Asa Kalama ha parlato dell’attrazione in cui i visitatori del parco potranno comandare il Millennium Falcon: “Hai davvero il controllo della nave più veloce ed iconica della galassia”. Nell’abitacolo sarà possibile ospitare il maggior numero di persone per manovrare la nave che possiede più di 200 pulsanti tra manopole e interruttori. Mantenere così l’integrità della nave ed anche combattere contro i TIE Fighters con i cannoni posteriori.

Il dirigente creativo Scott Trowbridge ha aggiunto inoltre che se la missione sul Falcon viene eseguita in maniera adeguata è possibile ricevere dei crediti galattici extra, altrimenti c’è la possibilità di essere inseriti nella lista dei cacciatori di taglie locali.

Star Wars: Galaxy’s Edge è l’espansione tematica più grande mai realizzata presso un parco Disney, e permetterà agli ospiti di visitare un lontano pianeta ai margini della galassia, sul confine con lo spazio selvaggio, un luogo di commercio dove gli ospiti atterreranno nel bel mezzo dell’azione per vivere la loro storia nel mondo di Star Wars. I parchi includeranno entrambi due attrazioni principali che catapulteranno i visitatori nella guerra tra il Primo Ordine e la Resistenza. Ogni attrazione, e l’intero parco, offrirà la possibilità di immergersi completamente nell’universo di Star Wars come mai avvenuto prima.

Nella prima attrazione sarà possibile entrare nell’hangar di uno Star Destroyer. La seconda permetterà di volare nel Millennium Falcon, completando una missione critica prima di lanciarsi nell’Isperspazio. A seconda di come verrà completata la missione, si potranno ottenere crediti della Galassia extra oppure… finire sulla lista di un cacciatore di taglie. Finendo sulla lista di Harkos si potrebbero avere problemi nella cantina locale…

Tra i personaggi che abiteranno i due parchi vi saranno BB-8, Chewbacca, membri del Primo Ordine e Rex, il pilota di Star Tours reinventatosi deejay nella cantina (dove sarà possibile provare il latte blu!).