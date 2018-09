Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

La Resistenza non passa un bel momento nella conclusione di. Poe Dameron all’inizio del film ha causato la dipartita di gran parte del gruppo contrastando il Primo Ordine, fatto che ha convinto Leia a togliergli il grado di Comandante.

Ora, grazie a Star Wars: Poe Dameron, fumetto che si colloca esattamente dopo la conclusione di Gli Ultimi Jedi, scopriamo che Poe viene reintegrandolo come Comandante della Resistenza dopo aver parlato con Leia. Quest’ultima conferma inoltre che proprio il numero di membri della Resistenza sia aggira intorno alla dozzina

Oscar Isaac aveva di recente dichiarato sull’argomento in vista di Star Wars IX:

[Loro] sono dei guerriglieri, aderiscono a qualcosa di simile ai guerrieri della rivoluzione o persino ai guerriglieri di Cuba come il Che e Fidel, con tutti questi individui che vivono tra le montagne, che scendono giù per fare qualche attacco e che poi tornano indietro cercandosi di nascondere dall’”Impero” degli Stati Uniti. È un po’ a brandelli a quel punto.

Hai sentito parlare delle storie con [George] Washington nelle vesti di generale, in cui molte persone sono morte in base a degli ordini, ma questo fa parte della leadership e di quel tira e molla nello scontro per capire meglio come andare avanti. È un film di guerra, voglio dire, al di sopra di questo, è un film sui guerrieri.